Le rayonnement ultraviolet (UV) est une des composantes majeures du rayonnement solaire reçu à la surface terrestre, après avoir traversé l’atmosphère.
L’exposition aux rayonnements UV a des effets positifs et négatifs pour l’être humain, mais une surexposition augmente fortement le risque de cancer de la peau ou les problèmes oculaires
Les niveaux d’UV pendant l’été austral à la Réunion et à Madagascar sont extrêmes, parmi les plus élevées sur le globe au niveau de la mer. Pourtant cette région est quasiment dépourvue de système de mesure. Un petit groupe de scientifiques indo-océanique a entrepris déployé un réseau de mesure des UV dans cette région afin de mieux comprendre leur variabilité et de mieux prévoir leur évolutions futures.