Documentaire

Quand la nuit tombe sur la capitale, Pigalle s’éveille. Ce temple de la luxure, frivole et bouillonnant, fascine depuis plus de deux siècles. Sur ses boulevards, touristes du monde entier et Parisiens s’encanaillent. Haut lieu du spectacle, cabarets, théâtres et music-halls drainent une foule de noctambules. Si le quartier n’a rien perdu de sa magie, c’est qu’une poignée d’habitants en protègent l’héritage sulfureux.

Zélia est couturière. Née en Picardie, elle débarque à Pigalle à tout juste 18 ans, fascinée par ce quartier de légende : « Le Pigalle d’il y a 100 ans j’ai l’impression qu’il me parle… Je vois encore les fêtes qu’il y avait. Il y a une mémoire dans laquelle je me retrouve. » Autodidacte, la jeune femme ouvre sa maison de couture au cœur de ce quartier de légende en 1988. Depuis, elle s’y est fait un nom, une réputation. À 55 ans, cette petite main réputée, mère de deux enfants, est de plus en plus courtisée. Elle passe ses nuits à confectionner des pièces uniques : tenues de bal, robe de scène ou de mariées… Ses créations atypiques séduisent les artistes, de la chanteuse lyrique Patricia Petitbon, aux icônes de la danse classique française, Marie Claude Pietragalla ou Patrick Dupond… Mais il est un incontournable de la nuit pigalienne qui lui résiste encore, le cabaret « Chez Michou ». Pour la première fois de sa carrière, elle va devoir en habiller les artistes ! Zélia s’attaque à un monstre sacré du quartier.

La nuit à Pigalle, les boulevards ne dorment jamais. Ode à la sensualité et à l’érotisme, le quartier charrie depuis le XIXème siècle son lot de fantasmes! Maud est effeuilleuse burlesque. Cette jeune danseuse professionnelle de 27 ans a découvert ce genre, mi-comique, mi-érotique, qui s’inspire des icônes hollywoodiennes des années 50, il y a six ans. « Je transmets aux femmes, grâce au Burlesque, l’envie de s’épanouir au maximum dans leur corps et d’oser des choses qu’elles n’oseraient pas dans la vie. C’est le quartier où tout se passe au niveau de la séduction, et de la féminité ! » Maud se produit trois à quatre soirs par semaine sur les petites scènes du Vieux Pigalle. Mais cette saison, sa carrière va prendre une tournure exceptionnelle. La jeune femme va être repérée par un grand nom de la mode, pour jouer dans une des plus belles salles de music-hall parisiennes !

Michèle, quant à elle, se bat depuis 17 ans pour la survie de son théâtre, dans ce quartier qui concentre des dizaines de salles de spectacle. Elle tient, seule, les rênes d’une petite scène à 100 mètres du Moulin Rouge. Pour résister à ses puissants voisins, cette ancienne directrice de casting ne fonctionne qu’au coup de cœur. Michèle donne sa chance à de jeunes comédiens, qu’elle dorlote comme ses enfants. Dans ce théâtre de poche, règne un esprit de famille, propre aux salles de théâtre à l’ancienne ! Ici, la patronne partage les recettes à part égale avec ses comédiens. Un pari courageux à l’heure où beaucoup de petites salles mettent la clé sous la porte… « Pour tout l’or du monde, je ne voudrais pas changer de métier, et même si on me proposait beaucoup d’argent je préférerais ma vie d’ici à un gros magot !» Pour faire connaître sa salle, Michèle est prête à toutes les folies. A 75 ans, elle va traverser l’Atlantique pour s’associer à un théâtre New Yorkais !

Chacune à sa manière, Zélia, Michèle et Maud attisent le feu des nuits de Pigalle.

Ces femmes hors du commun nous en dévoilent les secrets.

Première diffusion : 07/04/2019

Un reportage de Julie Peyrard