Son grave accident de la route sous l’emprise de la drogue avait fait la une des journaux le 10 févier dernier. Alors que Pierre Palmade est mis en examen pour homicide involontaire, Ligne Rouge revient sur l’itinéraire de celui qui a été l’un des humoristes préférés des Français. Comment le succès a grisé le jeune homme que rien ne prédestinait à la scène. Pourquoi il a sombré dans la dépendance à la drogue. Comment le comédien a tenté à plusieurs reprises de soigner ses addictions avant de replonger et de commettre l’irréparable. Avec les témoignages de plusieurs proches qui ont croisé l’artiste, Jérémy Normand, Louis Sibille et Lucille Hemmen reviennent sur « les 30 ans de démons » de Pierre Palmade.