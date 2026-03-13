Documentaire

Les États-Unis renouent avec leur tradition impérialiste. C’est le grand retour de la loi du plus fort. Les frappes contre le Venezuela et l’Iran sont un signal lancé à la communauté internationale. Dans « Tracks East », des Vénézuéliens et des Iraniens racontent l’impact du nouvel interventionnisme américain sur leur quotidien.

Après la capture de Nicolás Maduro en janvier, les scènes de liesse des Vénézuéliens en exil ont fait le tour du monde. Dans « Tracks East », un plasticien et une dramaturge de Caracas parlent de leurs espoirs, mais aussi du traumatisme causé par l’opération américaine. Car l’heure est à la déception et à l’incertitude. Le système répressif et la censure restent à l’ordre du jour dans un pays désormais sous la coupe de Delcy Rodríguez, l’ancienne vice-présidente de Maduro.

La tradition persane du tapis et les droits des femmes sont au cœur des œuvres du street artist iranien Nafir. Après des années d’accrochage illicite dans les rues de Téhéran, il a récemment gagné l’Allemagne d’où il a suivi les manifestations de janvier 2026 dans son pays et dont la répression sanglante a fait des dizaines de milliers de morts.

Dans sa chronique, la journaliste Masha Borzunova analyse la stratégie « Peace Through Strength » (la paix par la force) de l’administration Trump et montre l’impuissance de la propagande russe à commenter les interventions américaines d’une manière qui convienne au Kremlin.

« Tracks East » évoque enfin le cas d’Evgenia Berkovich. Accusée d’apologie du terrorisme, l’ancienne élève du célèbre cinéaste et metteur en scène Kirill Serebrennikov est détenue par le régime de Poutine depuis 2023.

Magazine (Allemagne, 2026, 30mn) disponible jusqu’au 04/03/2030