Documentaire

Des comédiens et clowns professionnels se rendent bénévolement dans les régions les plus défavorisées du monde avec un seul objectif : redonner le sourire aux enfants. Les membres de l’association Clowns sans frontières s’envolent pour Mayotte, le département le plus pauvre de France.

« Clowns sans frontières » intervient en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Cette fois, l’association reste en France : colonisée au XIXe siècle, Mayotte est devenue un département français en 2011 – le plus pauvre. Des milliers d’enfants vivent dans d’immenses bidonvilles et manquent de tout. Jahou est arrivée par bateau avec sa famille il y a quelques années. Sa mère a fui la pauvreté de Grande Comore, l’île voisine. Depuis, Jahou ne va plus à l’école et passe son temps dans sa petite maison, par crainte de la police aux frontières ou des gangs qui sévissent dans les quartiers. Emmanuelle, Severine et Margot vont monter un spectacle avec des jeunes issus des bidonvilles. Cours de théâtre, de danse, de chant, vie en collectivité : ces adolescents de Mayotte vont devoir se dépasser. Petit à petit, chacun met ses problèmes de côté et retrouve son âme d’enfant…

Reportage (France, 2024, 30mn)

