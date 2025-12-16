Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est à l’origine d’un mouvement de protestation sans précédent en Russie.
Très présent sur les murs de nos villes et même sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes...
En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...
Ils seront 250 millions à l’horizon 2050 selon les projections de l’ONU. Les personnes déplacées en raison des effets...
Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...
La population de la République du Congo est particulièrement jeune : environ 60 % des habitants ont moins de...
La troupe américaine Shen Yun Performing Arts, longtemps reconnue pour ses spectacles somptueux vantés comme une célébration de la...
Ils ont fait construire un bunker au fond de leur jardin
Dans les Appalaches aux USA, la pauvreté fait péter le plafond
Si la parole des victimes de prêtres pédophiles s’est libérée publiquement ces dernières années, celle de sœurs agressées sexuellement...
L’arrêt de la construction d’un port d’envergure en Géorgie témoigne des tensions qui animent le petit pays caucasien. Entre...
En un an, les vols à l’étalage ont augmenté de 14%, la viande et le fromage seraient parmi les...
Les habitants du Haut Dolpo livrent les secrets de leur monde suspendu entre ciel et terre au coeur de...
Depuis les débats sur l’identité nationale, les minarets ou la burqa, la crainte d’une «islamisation» de la société française...
La violence des « Firms » (« entreprises »), c’est ainsi que les « Hooligans » nomment leurs bandes....
La série « Femmes sur la ligne de front » présentée par Annie Lenox, nous plonge au coeur des batailles conduites...
Depuis l’Antiquité, l’indigo compte parmi les colorants les plus appréciés pour les textiles. Mais, concurrencé par son équivalent synthétique,...
C’est l’une des villes d’Afrique qui compte le plus de millionnaires. Ils seraient plus de 10.000 à Lagos, un...
Nous irons à Srebrenica aux côtés de ceux qui tentent encore aujourd’hui d’identifier les corps des victimes de la...
La crise humanitaire qui se déroule dans les villages isolés de l’extrême sud est un drame qui a été...
Située dans le sud du Brésil, entre São Paulo et Rio de Janeiro, l’île montagneuse d’Ilhabela est tapissée d’une...
