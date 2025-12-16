Ressources Dans la même catégorie

Podcast C’est quoi ça, ACAB ? Très présent sur les murs de nos villes et même sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes...

Documentaire Tadjikistan : l’islam sous surveillance En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...

Conférence Réfugiés climatiques : s’adapter avant de fuir Ils seront 250 millions à l’horizon 2050 selon les projections de l’ONU. Les personnes déplacées en raison des effets...

Documentaire Année noire pour les PME Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...

Documentaire Je me prépare à l’apocalypse Ils ont fait construire un bunker au fond de leur jardin

Documentaire Même pas assez d’argent pour manger… Dans les Appalaches aux USA, la pauvreté fait péter le plafond

Documentaire Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église Si la parole des victimes de prêtres pédophiles s’est libérée publiquement ces dernières années, celle de sœurs agressées sexuellement...

Documentaire Géorgie : le port de tous les enjeux L’arrêt de la construction d’un port d’envergure en Géorgie témoigne des tensions qui animent le petit pays caucasien. Entre...

Documentaire Inflation : elles volent pour manger En un an, les vols à l’étalage ont augmenté de 14%, la viande et le fromage seraient parmi les...

Documentaire Dolpo, les enfants de la montagne Les habitants du Haut Dolpo livrent les secrets de leur monde suspendu entre ciel et terre au coeur de...

Documentaire Qui a peur de l’Islam Depuis les débats sur l’identité nationale, les minarets ou la burqa, la crainte d’une «islamisation» de la société française...

Documentaire Putain de Hooligans ! La violence des « Firms » (« entreprises »), c’est ainsi que les « Hooligans » nomment leurs bandes....

Documentaire Les secrets de l’indigo Depuis l’Antiquité, l’indigo compte parmi les colorants les plus appréciés pour les textiles. Mais, concurrencé par son équivalent synthétique,...

Documentaire Lagos : quand les multimillionnaires tombent dans la démesure C’est l’une des villes d’Afrique qui compte le plus de millionnaires. Ils seraient plus de 10.000 à Lagos, un...

Documentaire Srebrenica, un nom pour faire le deuil Nous irons à Srebrenica aux côtés de ceux qui tentent encore aujourd’hui d’identifier les corps des victimes de la...

Documentaire Madagascar : silence, on meurt La crise humanitaire qui se déroule dans les villages isolés de l’extrême sud est un drame qui a été...