Le boom démographique en Afrique a entraîné un besoin croissant de nourriture et surtout de viande. Dans le même...
Anne-Hélène, étudiante à Shanghai, nous fait une visite privée
Esmat était l’une des premières femmes chauffeur de taxi en Iran. Seules différences avec ses homologues masculins, elle ne...
Derrière la mafia calabraise, des femmes de l’ombre. Elles portent les messages, protègent les fugitifs, encaissent l’argent sale… mais...
Comment nous participons au financement la dictature coréenne ?
Mélanie, son conjoint et leurs 4 enfants craignent de se retrouver à la rue. Ils doivent quitter leur maison...
Ici, le don d’ovocytes est rémunéré
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...
En route pour une course en motoneige, sur les pistes du Parc Naturel d’Hossa le long de la frontière...
Emmanuel, un motard à la sauce Malawi
Porter des médailles en chocolat peut gravement nuire à votre carrière… Aux Etats-Unis, on ne compte plus ceux qui...
Une docteure et un politicien qui affichent leurs tatouages au travail, c’est possible? Sandrine Vieira s’est rendue sur le...
Le Tramadol, médicament antidouleur, officiellement classé comme un opioïde «faible», fait des ravages au Togo comme dans de...
À 29 ans, Kyle vit toujours chez sa mère à Los Angeles. Pourtant, ce Tanguy est déjà père de...
Ils risquent la prison mais continuent de défier le pouvoir de Vladimir Poutine. Des anonymes ou des militants de...
La République instaurée par Ataturk se dit laïque, impartiale et tolérante. L’est-elle vraiment ? Un documentaire de Damien Muratel.
Dans le Nord-Ouest de la Syrie, le variant Delta n’épargne pas les 4 millions d’habitants de la Province d’Idleb,...
Pionnière, Carmen Serrano est l’une des premières femmes pêcheurs de la lagune de l’Albufera, un ancien golfe marin, au...
De l’effet délétère de l’aide au développement et de certains projets humanitaires… À travers trois exemples africains, le documentariste...
Les Caraïbes… Cette destination sonne comme une invitation au voyage entre lagons et terres volcaniques fertiles. Dans l’imaginaire collectif, les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site