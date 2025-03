Documentaire

Le quartier de la Goutte-d’Or est le 71e quartier administratif de Paris situé dans le 18e arrondissement, à l’est de la butte Montmartre. Au sortir de la station de métro Château Rouge, le marché « Dejean » propose des produits pour la plupart d’Afrique. Le quartier est aussi réputé pour le marché « Barbès », en dessous du métro aérien. Du boulevard Barbès à la rue Marx-Dormoy, la rue Doudeauville fait partie des plus commerçantes et animées. Dans ce contexte, le quartier fait face à des nuisances sonores, des camions de livraison bloquant les rues étroites, une mono-activité, des problèmes sanitaires et de la vente à la sauvette et produits de contrefaçon.