Documentaire

Direction Lesbos, un paradis touristique en mer Egée qui s’est transformé en quelques mois en immense camp de réfugiés. Près de 200 000 migrants, en provenance essentiellement d’Irak, de Syrie et d’Afghanistan, ont débarqué depuis le début de l’année, soit 2 000 par jour en moyenne. La pression migratoire est telle que les réfugiés seront bientôt plus nombreux que les 84 000 habitants de l’île. Nous avons embarqué sur un bateau de pêcheurs, qui voient affluer par centaines les petits bateaux gonflables remplis de migrants.Au large des côtes, la même scène se répète, jour et nuit.

Première diffusion : 04/10/2015

Un reportage de Laurent HAMIDA