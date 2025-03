Documentaire

Restons dans l’Empire du Milieu, pour aller prendre nos quartiers à Hong Kong et plus précisément à Monk Kog, où avec 130.000 habitants par kilomètre carré, la densité humaine est la plus forte du globe, pour vous donner une idée, c’est 6 fois plus qu’à Paris, 73 fois plus qu’à Lille, 530 fois plus qu’à Saint Flour. Dans ce quartier saturé, le moindre cm² vaut une fortune. Mais les promoteurs immobiliers ne manquent pas d’idées pour maximiser leurs profits. Ils louent des boîtes à chaussures sans fenêtre mais avec Wi-Fi où l’on peut à peine s’allonger ou se tenir debout. Plus de 200.000 personnes, dont 40.000 enfants, vivent aujourd’hui dans ces réduits allant de 1 à 9 m². Là-bas, aucune loi n’oblige les propriétaires à louer une surface minimale. Un documentaire de l’Effet Papillon