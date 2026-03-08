Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Prostitution en Europe : légaliser ou interdire ? « L’Allemagne est le plus grand bordel d’Europe ! » Une phrase qui peut choquer dans la bouche de la présidente...

Documentaire Iran : récit des premiers jours de guerre Sidération, peur et espoir, les Iraniens ont vécu les premiers jours de guerre partagés entre des sentiments contradictoires. Manifestations...

Documentaire Qatar : ambition et démesure Le Qatar est minuscule en superficie, mais énorme en ambition. Des gratte-ciel émergent du désert. Les bédouins troquent leurs...

Podcast Comment finir une guerre Un an après son désarmement, l’organisation ETA s’est officiellement auto-dissoute le 4 mai 2018. C’est Josu Urrutikoetxea qui a...

Conférence Être journaliste au Japon La taille impressionnante des grands journaux japonais et l’importance de leurs tirages sont des phénomènes qui continuent de surprendre...

Documentaire Zanzibar : une perle océanique dévorée par le tourisme Au large des côtes de la Tanzanie, bienvenue sur l’archipel de Zanzibar, « la perle de l’Océan Indien »...

Documentaire Routiers des flots : les aventuriers des temps modernes Dans l’océan Indien, sur la côte ouest de Madagascar, on retrouve la presqu’île de Belo sur Mer et un...

Documentaire Précarité menstruelle : le coût des règles Rythmant la vie de millions de femmes, les règles représentent également un coût non négligeable, et nombreuses sont celles...

Documentaire Egypte : des outils de résilience L’Egypte, un pays traversé par l’espoir mais bouleversé depuis le Printemps arabe. Dans les régions rurales, l’existence y reste...

Documentaire Espagne : après les inondations, la colère ! La pire catastrophe climatique de l’histoire récente de l’Espagne s’est produite le 29 octobre 2024. Ce jour-là, des pluies...

Documentaire Crise chez les vignerons bordelais Les vignerons du Bordelais ont de plus en plus de mal à écouler leur production. Certains vont jusqu’à arracher...

Documentaire Vivre ses vieux jours à la ferme Dans les pays scandinaves, le « Green Care » (ou thérapie par la nature) représente une alternative à la maison de retraite...

Documentaire Alep, une ville à l’agonie Immersion à Alep en Syrie, où le virus s’est ajouté aux ravages de la guerre…

Documentaire Que se cache-t-il dans les laboratoires iraniens ? Les scientifiques iraniens font peur au monde entier. Immersion dans un des centres de recherche les plus fermés du...

Documentaire Mali, les sacrifiés du Sahel Alors que le Mali vient de connaître un coup d’Etat qui a porté de jeunes militaires au pouvoir, le...

Documentaire Autobus scolaires : le dossier à boucler Chaque parent s’est déjà posé la question: pourquoi n’y a-t-il pas de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires...

Documentaire Poutine, la vie cachée La vie privée de Vladimir Poutine est un sujet tabou en Russie. Le Président en parle rarement et fait...

Conférence La franc-maçonnerie aujourd’hui La Franc-Maçonnerie, une démarche éthique et humaniste pour notre temps ? Conférence publique de mai 2012 de Monsieur Alain-Noël...

Documentaire Cuba : une île dans la tourmente Pour les Occidentaux, Cuba est un coin de paradis au cœur de la Caraïbe. L’envers du décor est nettement...