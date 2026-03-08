« L’Allemagne est le plus grand bordel d’Europe ! » Une phrase qui peut choquer dans la bouche de la présidente...
Sidération, peur et espoir, les Iraniens ont vécu les premiers jours de guerre partagés entre des sentiments contradictoires. Manifestations...
Le Qatar est minuscule en superficie, mais énorme en ambition. Des gratte-ciel émergent du désert. Les bédouins troquent leurs...
Un an après son désarmement, l’organisation ETA s’est officiellement auto-dissoute le 4 mai 2018. C’est Josu Urrutikoetxea qui a...
La taille impressionnante des grands journaux japonais et l’importance de leurs tirages sont des phénomènes qui continuent de surprendre...
Au large des côtes de la Tanzanie, bienvenue sur l’archipel de Zanzibar, « la perle de l’Océan Indien »...
Dans l’océan Indien, sur la côte ouest de Madagascar, on retrouve la presqu’île de Belo sur Mer et un...
Rythmant la vie de millions de femmes, les règles représentent également un coût non négligeable, et nombreuses sont celles...
L’Egypte, un pays traversé par l’espoir mais bouleversé depuis le Printemps arabe. Dans les régions rurales, l’existence y reste...
La pire catastrophe climatique de l’histoire récente de l’Espagne s’est produite le 29 octobre 2024. Ce jour-là, des pluies...
Les vignerons du Bordelais ont de plus en plus de mal à écouler leur production. Certains vont jusqu’à arracher...
Dans les pays scandinaves, le « Green Care » (ou thérapie par la nature) représente une alternative à la maison de retraite...
Immersion à Alep en Syrie, où le virus s’est ajouté aux ravages de la guerre…
Les scientifiques iraniens font peur au monde entier. Immersion dans un des centres de recherche les plus fermés du...
Alors que le Mali vient de connaître un coup d’Etat qui a porté de jeunes militaires au pouvoir, le...
Chaque parent s’est déjà posé la question: pourquoi n’y a-t-il pas de ceintures de sécurité dans les autobus scolaires...
La vie privée de Vladimir Poutine est un sujet tabou en Russie. Le Président en parle rarement et fait...
La Franc-Maçonnerie, une démarche éthique et humaniste pour notre temps ? Conférence publique de mai 2012 de Monsieur Alain-Noël...
Pour les Occidentaux, Cuba est un coin de paradis au cœur de la Caraïbe. L’envers du décor est nettement...
Chasseurs-cueilleurs, semi-nomades, les Yanomami sont parmi les derniers peuples touchés par la civilisation, leur premier contact avec les «napë»...
