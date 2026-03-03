Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le Pakistan, une puissance nucléaire sous pression Entre risque de guerre nucléaire avec l’Inde, montée en puissance des islamistes et de l’armée, et précarité de la...

Documentaire USA : Minneapolis en résistance Depuis l’assassinat de Renée Good et Alex Pretti, deux militants pacifiques abattus en pleine rue par la police de...

Documentaire Ville en faillite : la vie sans fonctionnaire Des villes en banqueroute, des services publics qui ferment, des citoyens qui refusent de payer plus d’impôts et qui...

Documentaire Automobile de luxe, le paradoxe français Alors que le luxe français rayonne dans le monde entier, l’automobile de prestige tricolore peine à s’imposer face aux...

Documentaire Philippines : ces enfants vivent parmi les déchets Chaque matin, John-Paul, 11 ans, se rend à son « travail », une décharge près du port de Manille...

Documentaire Bateaux de la connaissance : les bibliothèques sur l’eau En Suède, la capitale, Stockholm, est une ville construite sur les eaux et traversée par d’innombrables canaux. Deux fois...

Documentaire Sur quel allié l’Iran peut-il encore compter ? Le régime des mollahs subit à la fois la menace extérieure des Etats-Unis et d’Israël, et celle de son...

Documentaire La revanche des roux « Red Love » est le premier festival de personnes rousses en France. Créé par le photographe Pascal Sacleux à la...

Documentaire Dubaï, la ville où le luxe n’a aucune limite ! À Dubaï, le luxe se réinvente avec des hôtels 7 étoiles, des villas sur des îles artificielles et des...

Documentaire Réfugiés, la Grèce en première ligne Il y a un an, Ankara et l’UE signaient un accord qui prévoyait de renvoyer en Turquie tout nouveau...

Documentaire Gipsy Kids : la tradition des Gitans Dans le sud de la France, Julian, 3 ans, s’apprête à être baptisé dans la tradition gitane catalane. La...

Documentaire Chine : le poison jaune Fondée en 1992 par Li Honghzi, un fonctionnaire chinois formé, dans sa jeunesse, par des maîtres bouddhistes et...

Documentaire Immobilier : la faillite du rêve américain Depuis quelques mois, les saisies de logements se démultiplient aux Etats-Unis. Dans les deux prochaines années, 2 millions d’Américains...

Documentaire Tahiti : côté ombre, côté soleil Pour ceux qui aiment le voyage et le dépaysement, Tahiti est une île de rêve, entre ses lagons bleus,...

Documentaire Quelle place pour la culture russe ? Depuis que la Russie a envahi son voisin ukrainien, de nombreuses voix demandent aux institutions culturelles de ne plus...

Documentaire Habiter le monde – Burkina Faso : la cité labyrinthe Dans le sud du Burkina Faso, le village de Tiébélé abrite la cour royale des Kasséna, à l’architecture très...

Documentaire Israël : borderlines Depuis près de 15 ans, Edward Kaprov photographie Israéliens et Palestiniens le long des frontières d’Israël, lignes de séparation...

Documentaire Burkina Faso : la guerre contre l’école Le chiffre est tristement symbolique. Au Burkina Faso, désormais, plus de deux millions et demi d’élèves n’ont plus accès...

Documentaire Les petits débrouillards du Maroc S’Dam a quitté l’école à l’age de 9 ans. Aujourd’hui, à 13 ans, il s’est fait sa place sur...