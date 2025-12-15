Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les migrants climatiques, premiers témoins d’un changement majeur Quand Dame Nature transforme un dortoir en chambre de torture

Documentaire Espagne : vers la fin de la tauromachie ? C’est sans doute la tradition la plus emblématique d’Espagne, mais elle paraît de plus en plus anachronique. La tauromachie...

Documentaire Le Limousin se met à l’heure anglaise Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...

Documentaire Calcutta : les oubliés du miracle indien D’un côté, 800 gratte-ciel ultramodernes, de l’autre, 3 500 bidonvilles où des millions d’habitants survivent avec un salaire de...

Documentaire L’enfer des prisons péruviennes Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...

Documentaire Des fermiers dans la ville Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande...

Conférence Pensée critique et vision du monde Une conception de la vie intellectuelle domine aujourd’hui l’espace public, renforcée par l’effet des réseaux sociaux, celle d’un combat...

Documentaire Ils dépensent leurs fortunes pour sauver la planète Déforestation, réchauffement climatique… Sensibles à ces alertes, de nouveaux bienfaiteurs ont fait leur apparition : les « éco-barons ». Ils ont...

Documentaire Un été en Algérie : entre tradition et modernité Un été en Algérie » est un film documentaire Un documentaire réalisé par Malek Sahraoui, qui raconte son retour dans...

Documentaire Mali : Yaya Coulibaly, marionnettiste et magicien Le Mali est le pays qui a vu naître l’art de la marionnette. Yaya Coulibaly, l’un des plus grands...

Documentaire Inde : le prince rose En Inde, Manvendra Singh Gohil a 52 ans, et ressemble en tout point à l’idée que l’on se fait...

Documentaire Syrie : dans le piège d’Idleb Neuf ans après le début de la révolution syrienne, la région d’Idleb, le dernier bastion tenu par les rebelles...

Documentaire Esclavage : faut-il payer notre dette ? Après la mort de George Floyd, et alors que les manifestations « Black Lives Matter » trouvent un écho dans le...

Documentaire Pakistan : le renvoi forcé des réfugiés afghans Les autorités pakistanaises ont lancé une vaste opération de refoulement des Afghans en situation irrégulière le 1er novembre dernier,...

Documentaire Bruxelles Crack Le crack, une drogue dérivée de la cocaïne, se consomme de plus en plus à Bruxelles. Elle se trouve...

Documentaire Le calvaire des couturières dans les Balkans Quand on lit la mention « Made in Europe » sur l’étiquette d’un vêtement, on se dit qu’on peut l’acheter en...

Documentaire Chercheurs américains : de nouveaux cerveaux pour l’Europe ? Les universités d’élite « d’extrême gauche » et « woke » étaient depuis longtemps une épine dans le pied de Donald Trump. Désormais,...

Documentaire La chasse en Laponie : les autochtones face à l’État suédois En Suède, la Cour suprême a octroyé aux Samis le droit exclusif de pêche et de chasse du petit...