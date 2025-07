Documentaire

Dans l’Himalaya indien, durant l’hiver, les vallées se retrouvent quasiment coupées du reste du pays. A l’arrivée du printemps, les familles parties dans des régions plus chaudes regagnent leurs villages afin de cultiver les champs. Le périple dure plusieurs jours et il faut avoir le coeur bien accroché. Les chauffeurs de bus frôlent les parois et les précipices pied au planché sur des routes à peines plus larges que leurs engins. Les chauffeurs de camions qui alimentent les villes perdues de l’Himalaya jouent les funambules sur des cols à 4000 m d’altitude pour des salaires de misères. Avec des plans de drone spectaculaires, les routes de l’impossible vous emmènent sur le toit du monde comme vous ne l’avez jamais vu.

Un documentaire d’Antonin Marcel, Frédéric Elhorga.