Documentaire

C’est l’histoire d’un coup de foudre entre un couple de Français, Sandra et Gilles, et un pays, le Cambodge. Ce couple a tout quitté pour consacrer sa vie à aider les enfants Cambodgiens. Dans ce pays où 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les enfants sont les premières victimes : obligés de travailler pour aider leurs parents, voire vendus à des réseaux de prostitutions pour certains. Ce constat, Sandra l’a fait dans les années 90 alors qu’elle était en mission humanitaire pour Médecins sans frontières. A l’époque elle ne voyait pas comment les aider. C’est quelques années plus tard, avec son mari Gilles, qu’ils vont faire leur premier geste envers ces enfants : ne pouvant pas avoir eux-mêmes d’enfants, le couple adopte au Cambodge la petite Clara qui a alors 8 mois.De cette adoption va naître l’envie de faire plus. Sandra et Gilles décident de créer une association et un orphelinat pour recueillir les enfants abandonnés au Cambodge, mais pas seulement…. Dans cette maison qui porte le nom de leur fille, « La maison de Clara », 43 enfants vivent ensemble. Il y a évidemment des enfants abandonnés mais aussi des enfants confiés temporairement par leurs familles, trop pauvres pour s’en occuper. Un documentaire de Stéphane Cascino.