Ils déplacent des montagnes pour gagner leur vie
Les Yézidis sont les représentants d’une des plus vieilles communautés monothéistes au monde, dont le berceau se trouve en...
Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...
Pauvreté, catastrophes environnementales, conflits armés… La presse et les réseaux sociaux donnent souvent l’impression que tout va mal. Mais...
En Thaïlande, les concours de Miss ne sont pas ce qu’on croit
Depuis plus de 500 ans, de jeunes soldats suisses jurent de donner leur vie pour sauver celle du pape....
Épidémies, crises, attentats : Presque chaque semaine, des catastrophes, petites ou grandes, sont simulées en Allemagne. Cela va de...
Le 22 septembre 2025, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a rapporté que l’Ouzbékistan avait infligé...
Pour beaucoup de populations à travers le monde, perdre ses terres, c’est tout simplement mourir. Les ressources vitales disparaissent,...
Depuis 100 ans, le village de Jharia en Inde vit au-dessus d’un gisement de charbon en combustion permanente mais...
C’est un pays qui officiellement n’existe pas. Vous ne le trouverez sur aucune carte. Pourtant le Somaliland possède son...
L’Etat d’Israël connaît de nombreuses guerres depuis sa création. Pour certains militants israéliens se réconcilier avec la Palestine est...
Au sommaire : Regard sur le problème de l’exil massif de la population albanaise. En Israël reportage au sein...
Au Chili, le plus grand groupe autochtone, les Mapuche, perdront bien plus que le langage oral si leur langue...
Jon et sa famille vivent dans le nord de la Scandinavie, au-dessus du cercle polaire. Il est éleveur de...
En 2020, près de 20 000 personnes ont atteint les îles Canaries, sur de frêles esquifs et de manière...
Dans les villages du Yunnan, les habitants qui vivaient jusqu’à présent de l’agriculture se lancent désormais dans la vente...
Ce documentaire a été réalisé à l’occasion de la présentation de l’exposition « Kanak, l’Art est une parole », au musée...
Quito, la capitale de l’Équateur, doit faire face à une très forte montée du banditisme depuis plusieurs années, liée...
Sur les rives du lac Chagan, dans la province chinoise de Jilin, les pêcheurs défient des températures allant jusqu’à...
