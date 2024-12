Documentaire

Aujourd’hui, l’Inde est le second producteur au monde de médicaments et vise la première place avant 2030. Depuis 20 ans, le gouvernement indien a investi dans une ville du sud du pays : Hyderabad.

Cette ville de 8 millions d’habitants accueille les usines des géants pharmaceutiques du monde entier, entraînant la région dans un essor économique sans précédent. Pourtant, la population subit aujourd’hui les conséquences de ce développement économique sans limite ni contrôle.

Un désastre écologique, humain et sanitaire se profile. Les scientifiques sur place sont unanimes : les cancers, malformations et décès suspects sont tous liés au rejet d’eaux usées. Près de 30 % des produits pharmaceutiques européens sont importés d’Inde et sont, pour l’essentiel, produits à Hyderabad.

Pour répondre aux demandes toujours plus fortes des pays occidentaux, le gouvernement indien a lancé la construction de Pharma City. Un projet pharaonique destiné à devenir le fer de lance de l’économie indienne. Sur une surface grande comme 14 000 terrains de football, surgiront des milliers d’usines qui feront de l’Inde le premier producteur de médicaments au monde.

