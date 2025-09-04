De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction et réalité.
Réalisateur : Stéphanie Lebrun
Les nouveaux visages de l’extrême droite américaine
A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. Pour qu’un village ait accès...
Ils doivent passer par là pour accéder au paradis
Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...
Saviez-vous qu’un platane perd chaque année une tonne de feuilles dans les rues de nos villes ? Ou qu’un...
L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...
Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve...
La Tanzanie possède un sous-sol riche en minerais notamment en pierres précieuses. Dimitri Manthéakis, d’origine grecque mais Tanzanien depuis...
Au Bénin, l’homosexualité n’est pas criminalisée par la loi, mais elle ne bénéficie d’aucune reconnaissance légale non plus. De...
Pionnière, Carmen Serrano est l’une des premières femmes pêcheurs de la lagune de l’Albufera, un ancien golfe marin, au...
Des caisses vides et des fonctionnaires priés de faire du tricot, en attendant des jours meilleurs : la plupart...
Sharon STONE, Nicole KIDMAN, Sarah JESSICA PARKER l’ont fait… Alors, pourquoi pas vous ? Depuis qu’Hollywood a démocratisé les...
Au Pakistan les combats d’animaux font fureur. Ours contre chiens, serpent contre mangouste, duels de coqs, de chameaux… ces...
Les nouvelles ambitions du président russe. Les ambitions territoriales du président russe Vladimir Poutine semblent sans limites. Un de...
Le lycée parisien Louis Le Grand est un lycée d’excellence qui forme l’élite française. Cet établissement public dispense un...
Aux Voivres dans les Vosges ou à Saint-Pierre-de-Frugie en Dordogne, ils se démènent pour la survie de leur village....
Documentaire sur la relation amour-haine entre le Métro de Paris et ses usagers, à travers les témoignages des passagers...
Des hommes et des femmes qui appartenaient à la classe moyenne inférieure ont basculé dans la pauvreté. Enquête sur...
Le Nord-Ouest des États-Unis, à cheval sur le Montana, l’Idaho, l’Oregon, le Washington et le Wyoming, c’est le nouvel...
Ils sont décidément trop forts, ces Québécois.
