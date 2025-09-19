Hazen Audel poursuit son périple et aperçoit deux habitantes au milieu de la faune et la flore locales.
Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...
Ils ont entre 20 et 30 ans et vivent en Algérie. Mehdi, Anis, Athmane, Hania et Sonia, ont décidé...
La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....
50 000, pas moins. Avec une population de 13 millions d’habitants, le Sénégal fait fort de compter un tel...
Jihin « Shadow Cat » fait de l’arène sa seconde maison
Le média d’investigation Lighthouse reports et un consortium de 5 médias européens – dont ARTE est partenaire – révèlent...
Elle apprend les bonnes manières aux russes fortunés
Sous le cercle polaire, se trouve l’une des zones habitées les plus froides du globe : la Iakoutie, où...
A première vue, c’est un village comme les autres en Île de France : 3500 habitants, un clocher, une...
Les kolbars, littéralement en kurde « ceux qui portent sur leur dos », risquent leur vie en traversant une frontière :...
De plus en plus d’élèves requièrent des mesures spéciales dans les classes. Mais l’école inclusive a un coût. Le...
Des années après la révolution qui a secoué l’Égypte, le pays se retrouve sous les feux des projecteurs pour...
C’est l’un des secrets les mieux gardés de l’Inde rurale. Un mal invisible qui ronge le corps de milliers...
Hôtels de luxe, plages sublimes et soleil au beau fixe : l’Île Maurice est le paradis des touristes. Mais...
La région de Quindío, au centre-ouest de la Colombie, forme une partie du « Ere cafetero » (la zone...
A Vinh Son, au nord du Vietnam, des villageois vivent de l’élevage de reptiles comme les cobras et les...
Ils s’agitent par milliers pour satisfaire les occidentaux
Chaque année, les Emirats Arabes Unis élisent leurs reines du désert, comprenez la plus belle chamelle du pays. On...
En 2015, près de mille migrants disparaissent dans un naufrage en Méditerranée. Depuis, une équipe de chercheurs tente de retrouver leur identité. Un documentaire pudique et fort aux confins de l’indicible. C’est la tragédie la plus meurtrière...
