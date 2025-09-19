Ressources Dans la même catégorie

Documentaire À la rencontre des chercheuses d’or du Mékong Hazen Audel poursuit son périple et aperçoit deux habitantes au milieu de la faune et la flore locales.

Documentaire Les héros du soufre Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...

Documentaire Peut-on labéliser le patrimoine ? La France compte 30.000 villages. Plusieurs labels ont été créés pour encenser leur beauté et pour renseigner les touristes....

Documentaire Les petits mendiants d’Allah : les enfants errants du Sénégal 50 000, pas moins. Avec une population de 13 millions d’habitants, le Sénégal fait fort de compter un tel...

Documentaire Mayotte, la mer de tous les dangers Le média d’investigation Lighthouse reports et un consortium de 5 médias européens – dont ARTE est partenaire – révèlent...

Documentaire Elle est la Nadine de Rothschild russe Elle apprend les bonnes manières aux russes fortunés

Documentaire Enquêtes archéologiques – Sibérie, l’énigme Iakoute Sous le cercle polaire, se trouve l’une des zones habitées les plus froides du globe : la Iakoutie, où...

Documentaire Irak : la frontière interdite Les kolbars, littéralement en kurde « ceux qui portent sur leur dos », risquent leur vie en traversant une frontière :...

Documentaire Le pari de l’école inclusive De plus en plus d’élèves requièrent des mesures spéciales dans les classes. Mais l’école inclusive a un coût. Le...

Documentaire Egypte : trésors, trafics et aventures au pays des pharaons Des années après la révolution qui a secoué l’Égypte, le pays se retrouve sous les feux des projecteurs pour...

Documentaire Inde : les villages sans utérus C’est l’un des secrets les mieux gardés de l’Inde rurale. Un mal invisible qui ronge le corps de milliers...

Documentaire Trafic, ghettos et millionnaires : la face cachée de l’île Maurice Hôtels de luxe, plages sublimes et soleil au beau fixe : l’Île Maurice est le paradis des touristes. Mais...

Documentaire Colombie, le triangle du café La région de Quindío, au centre-ouest de la Colombie, forme une partie du « Ere cafetero » (la zone...

Documentaire Vietnam, du cobra au menu A Vinh Son, au nord du Vietnam, des villageois vivent de l’élevage de reptiles comme les cobras et les...

Documentaire Émirats Arabes Unis : coco chamelle Chaque année, les Emirats Arabes Unis élisent leurs reines du désert, comprenez la plus belle chamelle du pays. On...