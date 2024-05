Documentaire

Palais princiers transformés en hôtels de luxe, balades à dos d’éléphants, saris chatoyants, les touristes raffolent du dépaysement raffiné de Jaïpur. L’actuel maharadjah a reconverti la plupart de ses propriétés en palaces. Cet héritier d’une lignée richissime a pour rival un homme d’affaire français, qui rachète de somptueuses demeures. La capitale du Rajasthan attire également stylistes et joaillers, qui ont trouvé l’équation idéale entre savoir-faire et petits prix. Mais dans les ateliers, ce sont parfois des enfants qui taillent les saphirs et les rubis. Aux abords de la gare, les mendiants se sont établis, et le racket comme la violence règnent en maîtres. Un documentaire de Dorothée Frenot. Productions Tony Comiti.