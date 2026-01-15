Avec l’inflation, le nombre d’inscrits aux Restos du Cœur n’a jamais été aussi élevé : 1,3 million de foyers, 200.000 de plus que l’an dernier. Parmi les nouveaux bénéficiaires, des personnes qui ont toujours travaillé. Pour eux, les Restos sont devenus le dernier recours…