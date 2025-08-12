Documentaire

Depuis plus de trente ans, John Shackleton livre des ambulances dans des régions en crise. À 84 ans, ce Britannique mène sa dernière mission, direction la Géorgie. Deux compagnons de route vont l’accompagner dans ce périple de plus de 5.000 kilomètres.

L’octogénaire achète d’anciens véhicules de sauvetage pour environ 20 000 livres lors de ventes aux enchères à Amsterdam. Il les conduit ensuite à Harrogate, les charge en appareils médicaux avant de les acheminer jusqu’à leur destination finale. Pour récolter l’argent nécessaire, John multiplie les petits boulots : vente de bois de chauffage, bricolage, réparation de vélos. Sa dernière mission le conduit aujourd’hui dans une communauté chrétienne à Gardabani, en Géorgie.

Cela fait trois ans qu’Alice Ghiasvand échange avec John : à 55 ans, la dentiste a désespérément besoin d’une ambulance pour aller soigner les personnes démunies ou pour les transporter jusqu’à un hôpital. Membre d’une communauté chrétienne en Iran, elle a dû fuir son pays en raison de sa religion. Grâce à des dons, elle a créé une petite clinique où elle soigne les habitants des environs et les ouvriers de la ferme laitière avoisinante. Toutefois, Alice voudrait agir à plus grande échelle : mal financé, le système de santé géorgien contraint les patients à payer de nombreux traitements de leur poche, ce qu’une large partie de la population ne peut se permettre. John partage l’aventure avec deux passagers : Mark et Harris. Ensemble, ils doivent atteindre la Géorgie en dix jours, avant que leur assurance n’expire. Pour rejoindre la Géorgie depuis l’Angleterre, ils doivent traverser la France, l’Italie, la Grèce et la Turquie. Au cours de leur périple, ils se relayent : pendant que l’un conduit, l’autre guide, et le troisième se repose. Les délais sont serrés et les défis nombreux.

Reportage (Allemagne, 2023, 31mn)

Reportage disponible jusqu’au 14/02/2029