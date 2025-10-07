Documentaire

Ils ont entre 20 et 30 ans et vivent en Algérie. Mehdi, Anis, Athmane, Hania et Sonia, ont décidé d’écrire eux-mêmes leur destin. Depuis leur naissance, ils n’ont connu qu’un président, Abdelaziz Bouteflika. L’annonce, en février 2019, de sa candidature pour un cinquième mandat, a provoqué une colère et un soulèvement d’une ampleur inédite, appelé le hirak.

Depuis plus d’un an, l’Algérie est secouée par d’immenses marches à travers tout le pays. La jeunesse dénonce le « pouvoir » en place qui les empêche de vivre. Une jeunesse qui a soif de démocratie et de liberté. Dans ce pays si proche de nous mais tellement étranger, le hirak est parvenu à évincer Bouteflika. Mais le régime autoritaire et militaire continue de s’accrocher au pouvoir.

Ce film montre le combat de cinq jeunes algériens pour leur liberté. En témoignant, ils ont accepté de prendre des risques insensés pour se raconter et raconter leur pays. Leurs destins individuels épousent désormais une cause plus grande qu’eux : la révolution. Car cette quête démocratique, c’est la déclaration d’amour d’un peuple à son pays.

A travers les témoignages de jeunes Algériens, nous est dévoilé une société algérienne conservatrice et patriarcale où où il est interdit de s’aimer en dehors du mariage. Sonia, pyschiatre de 26 ans, s’insurge contre les contrainte sociales et familiales qui relèguent les femmes au statut de mineures. Parler de la sexualité reste un tabou en Algérie, cela ne peut que se faire à l’abris des regards inquisiteurs, dans des Dikki, des planques où les jeunes se retrouvent pour parler librement. Les femmes justement sont très présentes dans la mobilisation contre Bouteflika, elles revendiquent aux côtés des autres militants du Hirak une plus grande liberté de moeurs et liberté sexuelle. Sonia qui est engagée pour la défense des droits des femmes, se félicite de la place essentielle des Algériennes dans la révolution. En effet, à travers la révolution des sourires, les femmes algériennes se sont imposées dans l’espace public et ont pu se faire connaître et crier leur colère pour réclamer l’égalité et dénoncer le Code de la famille.

Un film de Mustapha Kessous

Produit par Luc Hermann

© 2020, Licensed by CPB Films