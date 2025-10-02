Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le Cap : la ville la plus dangereuse du monde Le Cap, en Afrique du Sud, est l’une des villes les plus dangereuses au monde, où les barons de...

Documentaire La sûreté des centrales nucléaires en danger face au recours massif à la sous-traitance La catastrophe de Fukushima a relancé le débat sur la dangerosité de l’énergie nucléaire et la transparence des exploitants...

Documentaire Ces PME françaises qui partent à la conquête du monde Face à un marché français de plus en plus concurrentiel, de nombreuses PME se tournent vers l’étranger pour conquérir...

Documentaire La Moldavie sous influence russe Enclavée entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie est le pays le plus pauvre d’Europe. Tandis que son gouvernement aspire...

Documentaire Indonésie : le pari de l’islam vert L’islam devient un moteur inattendu de l’écologie en Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, où foi et...

Documentaire Transnistrie : une poudrière à l’est de l’Europe La Transnistrie est une région séparatiste de la République de Moldavie, située à la frontière ukrainienne. Un État dans...

Documentaire Sexe faible : l’Amérique en guerre contre ses femmes Le documentariste Brice Lambert parcourt le sud des États-Unis et illustre par des témoignages le recul des droits fondamentaux...

Documentaire Les combattants de l’ombre Lorsqu’un conflit armé vient bouleverser le quotidien, les questions de société passent souvent au second plan. « Tracks East » rencontre...

Documentaire Liban : année zéro Au port de Beyrouth, deux énormes explosions ont provoqué, le 4 août 2020, des scènes de dévastation et suscité...

Documentaire La radioactivité plutôt que la guerre Vadum Minsyouk et Youri Andreyev ont fui le conflit qui a éclaté en 2014 dans l’est de l’Ukraine. En...

Documentaire J’ouvre des cercueils pour manger ! Une vie de quartier au milieu des tombes ! Dans la capitale des Philippines, face à l’extrême misère sociale,...

Documentaire Tu seras une femme, mon fils Christine Hug est la première haut-gradée transgenre de l’armée suisse, un événement impensable il y a encore une dizaine...

Documentaire On a visité les quartiers chauds Allemands En Allemagne, les travailleuses de la rue déchantent 12 ans après que l’état a légalisé leurs corps de métier....

Documentaire Vu sur Terre – Nouvelle-Zelande Aux antipodes, la Nouvelle-Zélande est appelée par les Maoris le pays du long nuage blanc. L’île du sud est...

Documentaire Bombe sale Dans cet épisode, il est question de la « bombe sale » – et qui a commencé ? En tout cas...

Documentaire Les routes de l’impossible – Kirghizistan : Les ravitailleurs du grand froid Sur une piste glacée des hauts plateaux Kirghizes, une vieille camionnette se met en route …. Au volant Kuban...

Documentaire Les justiciers des océans – Sea Shepherd à la poursuite du Thunder En Antarctique, le Thunder pêche la légine illégalement. Un commerce très lucratif mais dangereux pour l’équilibre fragile des océans...

Documentaire Les talibans afghans ont-ils changé ? Depuis qu’ils ont repris le pouvoir en Afghanistan, plusieurs dirigeants talibans ont fait leur entrée publique dans Kaboul. L’émission...