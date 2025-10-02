Formé à l’époque du communisme pour soigner les nomades de la région, Aruinbold est le seul à accepter de se rendre dans ces endroits isolés. Son équipement se limite à un stéthoscope et un tensiomètre, il doit donc emprunter les outils nécessaires à ses interventions, comme une pince pour arracher une dent. Malgré les conditions difficiles, Aruinbold parcourt les montagnes enneigées sur son petit cheval, allant de yourte en yourte pour prodiguer des soins médicaux aux habitants de la région.
Auteur : Bernard Laine