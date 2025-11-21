Conférence

Depuis plus d’un an, la réflexion du gouvernement français en faveur d’une école inclusive se poursuit à travers la définition d’objectifs généraux ciblés, notamment en direction des personnels d’encadrement et des enseignants. Cette perspective d’ensemble mais aussi les dispositions concrètes d’ores et déjà programmées ou adoptées doivent être resituées au regard des enjeux de la mutation inclusive globale de l’éducation à l’échelle mondiale.

En effet, l’éducation inclusive ne concerne pas seulement l’école mais invite à une transformation en profondeur des systèmes éducatifs face aux défis du 21ème siècle. C’est pour cette raison qu’elle mobilise au plus haut point l’articulation entre le discours global des consensus internationaux (Unesco par exemple) et les déclinaisons locales des politiques publiques, culturellement situées.

Profondément ancrée dans une tradition éducative humaniste et universaliste, la mise en œuvre concrète des principes de l’approche inclusive donne lieu à un certain nombre de paradoxes structurels et récurrents que la recherche comparative internationale permet de mettre en évidence. La complexité des enjeux rejaillit sur la professionnalité et la professionnalisation des personnels d’encadrement et d’enseignement en les invitant à une réflexion approfondie et continuée sur les valeurs et les principes très concrets qui structurent leur action dans leurs contextes quotidiens spécifiques.