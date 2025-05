Documentaire

Et maintenant cette question : la Turquie est-elle en voie de «poutinisation», ou plutôt de «sultanisation» ? Depuis l’été dernier et le coup d’état avorté, le président turc s’est lancé dans une interminable expédition punitive, 120.000 fonctionnaires limogés, plus de 41.000 citoyens arrêtés, une centaine de médias fermés, et autant de journalistes incarcérés ou mis à pied… La moindre voix discordante est accusée de «terrorisme». Commode pour éradiquer toute opposition. Une dérive autocratique que Recep ERDOGAN entend encore renforcer par référendum. Si le «oui» l’emporte, « l’hyperprésident » aura TOUT pouvoir, comme au temps du sultan ottoman.