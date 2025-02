Documentaire

Chaque année, les alpinistes arrivent par centaines au Népal, attirés par la plus haute montagne de la planète : l’Everest. Mais l’idée d’atteindre le sommet de ce géant n’attire plus que les experts. Pour une somme pouvant aller jusqu’à 60 000 $, certains guides et pourvoyeurs proposent d’y accompagner les grimpeurs les plus novices. La Canadienne Shriya Shah n’avait jamais grimpé une montagne, mais cette quête extrêmement difficile et dangereuse était son rêve. Le 19 mai 2012, elle l’a payé de sa vie. Enquête vous présente ce documentaire produit par l’émission The Fifth Estate à CBC.