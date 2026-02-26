Documentaire

Située à 80 kilomètres à vol d’oiseau de la frontière avec Israël, Beyrouth, à la marge de la guerre féroce que se livrent l’Etat hébreu et le Hamas dans l’enclave palestinienne de Gaza, observe la situation avec inquiétude.

Dans les camps palestiniens, les militants du Hamas, le mouvement palestinien et ceux affiliés au Fatah, la branche militaire historique de l’Organisation de Libération de la Palestine, sont plongés dans l’incertitude et la tension.

Notre équipe a partagé le quotidien de deux militants : Oussama pour le Fatah et Khaled pour le Hamas. S’ils partagent un objectif ultime, rendre la Palestine aux Palestiniens, les deux hommes sont divisés sur les moyens d’atteindre ce but. Leurs témoignages apportent un éclairage en demi-teinte sur les relations souvent compliquées entre ces frères ennemis, alliés aujourd’hui dans la lutte contre Israël.

