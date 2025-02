Documentaire

Depuis 2011, le régime syrien réprime violemment les manifestations populaires et multiplie les arrestations massives. Tortures systématiques, exécutions sommaires, les rapports sont accablants. Durant des opérations ultrasecrètes, menées par un Canadien, des Syriens sortent, au péril de leur vie, des caisses de documents incriminants. Le but : établir les liens entre les crimes commis et le président Bachar Al Assad et ses hauts gradés. Un documentaire de Luc Tremblay & Johanne Faucher.