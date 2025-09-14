Tourné pendant un an, et particulièrement après les annonces du nouveau directeur d’Orpea Laurent Guyot qui martelait à l’envi...
Ici on privilégie le marteau aux livres
De plus en plus souvent, les réseaux sociaux veulent remplacer les tribunaux. Pourtant, certaines personnes victimes de campagnes de...
Avec sa célèbre place Saint-Marc, son Palais des Doges, son Pont du Rialto et ses gondoles, Venise la Sérénissime...
Portrait des mineurs de fond en Bolivie. Andrès creuse dans une mine de tungstène. Il est gravement atteint de...
Ces lieux de luxe qui rongent les indiens de l’intérieur
Quand ta ville porte le nom d’une insulte particulièrement vulgaire
Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...
Cédric Tyea nous embarque pour une journée aux côtés d’un agriculteur dans les grandes plaines, au Nord de Voh....
Mediterraneo s’intéresse pour commencer à la formation des imams au Maroc, l’Institut Mohamed 6 est devenu une référence dans...
Cyberattaques, sabotages : depuis plusieurs années, l’Europe doit faire face à une « guerre hybride ». Une stratégie qui combine des...
La capitale du Guatemala abrite une décharge géante appelée «la Mine». Une source de revenu pour les uns et...
Un an après le drame, l’émotion est toujours aussi forte. Les 7 et 9 janvier 2015, deux terribles attentats...
Le mystère de Mojiang : dans cette ville chinoise, les vrais jumeaux naissent beaucoup plus nombreux que partout ailleurs...
En Israël, les Juifs orthodoxes ont longtemps vécu en marge de la société. Refusant obstinément la modernité et limitant...
Au Congo les routes sont, pour la majorité, impraticables ou inexistantes. Le seul transport fiable, l’avion, est hors de...
Chaque année, les Emirats Arabes Unis élisent leurs reines du désert, comprenez la plus belle chamelle du pays. On...
En 2007, lorsque le journaliste John Sweeney infiltre l’Église de Scientologie, soutenue à Hollywood notamment par Tom Cruise et...
Tanger, porte de l’Afrique, ville portuaire au carrefour de tous les trafics, stupéfiants, marchandises, intrigue autant qu’elle attire. A...
Un documentaire en deux parties sur l’incroyable périple des travailleurs bangladais, qui acheminent des radeaux en bambou sur le...
