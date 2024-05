Documentaire

Gylfi et Thormar sont euphoriques. Deux mois après les derniers séismes et éruptions volcaniques d’envergure, ils peuvent enfin rentrer chez eux. Quel soulagement : la ville portuaire de Grindavik, en Islande, a échappé au pire. Dès leur arrivée, ils s’affairent immédiatement pour rouvrir leur restaurant au plus vite.

Leurs femmes et leurs enfants ne les ont pas encore rejoints. Ils vont rester dans les nouveaux logements où ils ont vécu depuis la catastrophe. Gylfi et Thormar espèrent que les écoles rouvriront bientôt leurs portes et que tout redeviendra normal.

Atli aussi aimerait revenir à Grindavik avec sa famille. Lui et sa famille ont eu la chance de trouver rapidement un appartement à Reykjavik. Mais ils ne se sentent toujours pas chez eux : la capitale est trop grande, trop bruyante et trop anonyme à leur goût. Malgré tout, la peur est encore trop présente pour rentrer définitivement à la maison. Dans un premier temps, ils prévoient d’y passer le week-end pour dormir dans leur cocon familial. À peine arrivés, c’est le cauchemar… Un ouvrier meurt en tombant dans une crevasse et le volcan entre à nouveau en éruption. Les habitants sont évacués en plein milieu de la nuit. Leur seul espoir : que le mur de protection construit à la hâte, parvienne à protéger Grindavik des coulées de lave.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 18/04/2029