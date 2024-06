Documentaire



Comprendre la rébellion touareg… Après deux ans de conflit dans le nord du Mali entre armée et rebelles en plein Sahara, ce documentaire donne les faits, les conséquences humanitaires, les raisons culturelles et politiques de cette « guerre des sables ». Pour la première fois, la parole est données aux deux camps qui s’affrontent… A travers la confrontation des points de vues opposés sur les raison du conflit, les deux camps (armée et rebelles) révèlent leur haine raciale. Les Noirs, esclaves d’hier des Touaregs, sont devenus les maitres des nomades.

Mali, la révolte bleue

Réalisé par Robert Minangoy

©La Compagnie des Taxi-Brousse