Documentaire

Savez-vous que dans les années 1930 un homme à failli changer la face de la Méditerranée et même la face du monde ? Atlantropa, un projet aussi ambitieux que controversé, a vu le jour dans l’imagination de l’architecte allemand Herman Sörgel au début du XXe siècle. À une époque marquée par les bouleversements géopolitiques et les défis économiques, ce concept visait à remodeler profondément la géographie et l’économie de l’Europe et de l’Afrique. Son idée principale consistait à créer une immense structure hydroélectrique en construisant un barrage sur le détroit de Gibraltar, abaissant ainsi le niveau de la mer Méditerranée et générant une quantité massive d’électricité.

Ce projet monumental avait pour ambition de relier les continents européen et africain, formant une « supercontinent Atlantropa ». L’abaissement de la Méditerranée aurait exposé d’immenses étendues de terres, permettant la colonisation et l’exploitation agricole de nouvelles zones. Parallèlement, des barrages secondaires étaient prévus, notamment sur le Nil et le Rhone, afin de maximiser le potentiel énergétique et de gérer les ressources en eau.