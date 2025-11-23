Les avions les plus célèbres de la RAF et de l’aviation américaine en action !
Produit en association avec l’Imperial War Museum de Duxford, ce programme rend hommage aux pilotes de la RAF et des 8ème et 9ème Air Force américaines basés en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale. Il permet de revoir en vol les avions mythiques restaurés dont la liste suit : Spitfire ; Hurricane ; Messerschmitt BF109 ; Mitsubishi Zero ; F6F ; P-47 ; P-38 ; P-51 ; P-40 ; B-17 ; B-24 ; Lancaster. Et il donne la parole aux héros de la bataille d’Angleterre et de la reconquête qui s’ensuivit, notamment à deux as de la RAF Johnnie Johnson et George Unwin et à de nombreux pilotes de chasseurs et de bombardiers US.