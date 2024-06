Documentaire



Le Sud-Ouest de la Thaïlande regorge d’îles de rêves. Certaines comme Phuket ont été totalement dédiées au tourisme de masse mais dans le golfe de la mer d’Andaman on trouve encore de véritables paradis qui ont échappé au béton et aux promoteurs et vivent d’un tourisme plus respectueux.

Nous explorons ces îles d’une beauté envoûtante afin de trouver la perle rare : ce banc de sable où l’on pourra enfin se sentir seul au monde.

Un film Un documentaire réalisé par Jean-Hubert Martin, Romain Colona d’Istria, Amélie Martin

Produit par Jean Dufour et Gilles Thion