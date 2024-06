Documentaire



Rungis, c’est le plus gros marché de produits frais du monde. 17 halles sur 600 hectares alimentent la France entière en fruits et légumes, viandes, poissons, volailles, produits laitiers et fleurs. Pendant un an, au fil des saisons, nous sommes allés à la rencontre de ces commerçants noctambules. Un documentaire de Thomas Lelong.