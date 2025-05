Documentaire

28 jours et 11 mois : c’est la durée totale de la cure à la clinique « la Métairie » à Nyon, que les patients souffrant d’addiction acceptent de suivre, parfois forcés par leurs proches désespérés. Temps Présent s’est penché sur le modèle Minnesota, une des approches thérapeutiques les plus radicales, en suivant Léa, Kevin et Michel lors de ces 28 jours et 11 mois de combat, de survie et d’espérance.

📺 Pour d’autres reportages Temps Présent, c’est par ici: https://www.rts.ch/play/tv/emission/temps-present?id=385293&wt_mc=owned.social.youtube.rts.play-rts.info.tempspresent-homepage.programmation-digitale

Vous pouvez trouver d’autres contenus de ce type dans notre playlist Santé: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDhl_ki3WcEISOmS7nJqbLfX9phi-Qee

« Sortir de l’enfer de l’alcool – Temps Présent le 06.03.2025

Un reportage de Pierre Morath

Image : Thomas Queille

Son : David Puntener / Nicolas Samarine / Renaud Musy / Marc Thill

Montage : Thomas Queille

Illustration sonore : Laurent Mollard

Mixage : Benoît Mayer

Nous vous emmenons au cœur d’un combat intime et douloureux, celui de celles et ceux qui tentent de sortir de l’enfer de l’addiction. Et nous allons plus particulièrement vous faire découvrir une thérapie ancienne, radicale, coûteuse, mais qui a fait ses preuves. Il s’agit de la méthode Minnesota, née au début des années 50 et inspirée des Alcooliques anonymes. En Amérique du Nord, c’est une approche très courante. Ça l’est beaucoup moins en Europe. En Suisse, une clinique la pratique depuis une quarantaine d’années et attire des dépendants de tous les pays, la clinique de la Métairie à Nyon. Le programme Minnesota allie abstinence et thérapie de groupe. Les malades, car c’est bien ainsi qu’ils sont considérés, doivent accepter d’affronter leurs démons pour s’en sortir. Pierre Morath a pu suivre leur quotidien pendant plusieurs mois. Léa, Kévin et Michel ont accepté de se livrer sans fard. Des parcours poignants, faits de blessures et de courage.

Depuis la fin de ce tournage, Kevin n’a plus touché une goutte d’alcool depuis neuf mois, il a renoué avec sa femme. Quant à Léa, elle a repris ses études de psychologie et souhaite devenir thérapeute en addiction. Michel, lui, entame sa septième année d’abstinence.