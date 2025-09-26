De la porte de la Chapelle à la place Stalingrad, en passant par la porte de la Villette, des...
Digne d’un scénario dystopique, la guerre de l’eau est devenue réalité. En Cisjordanie, colons et soldats israéliens empêchent la...
Plus riche, plus influent que ses concurrents, Pfizer s’est imposé comme le labo numéro un grâce à son vaccin...
Dickie, Rinzing et Dechen sont nées en France, mais portent en elles l’héritage d’un Tibet en exil. Entre chants,...
La Moldavie est à la veille d’un scrutin décisif pour son avenir. Muni de son appareil photo, Victor Organ sillonne...
Ils sont décriés, synonymes d’excès en matière d’alcoolisme ou de sexualité, mais pour les étudiants américains, ils constituent toujours...
Depuis la pandémie, les applications de « quick commerce » ont révolutionné les comportements du citadin moyen. La recette miraculeuse ?...
Bienvenue à Détroit, « la capitale du crime des États-Unis », où l’herbe pousse sur les parkings et où les maisons...
Dans certaines zones d’Afrique de l’Ouest, une forte production agricole coexiste avec une malnutrition infantile inquiétante. Ce paradoxe est...
Voilà plus de dix ans qu’au Danemark, des dessinateurs sont condamnés à vivre en liberté surveillée. Tout simplement parce...
Pour assurer leur subsistance dans les grandes villes de Turquie, les glaneurs de déchets collectent des bouteilles en plastique,...
En Suisse, les femmes qui représentent une infime partie de la population carcérale sont les victimes de la surpopulation...
Dans ce contexte social déjà tendu, les prix de l’alimentation continuent d’exploser. Certains habitants dans les territoires ruraux connaissent...
Notre enquête révèle un système de fraude dans le bâtiment qui coûte des millions à la société. Au centre...
Aujourd’hui en France, près de 250 000 personnes sont sans domicile fixe, 30 000 rien qu’à Paris. De plus...
Ils ont entre 10 et 18 ans, forment des gangs ultra-violents qui terrorisent les quartiers populaires d’Abidjan, en Côte...
Au pays des ayatollahs, les femmes n’ont pas le droit de chanter en public. La jeune Zara Esmaeili a...
Après la tuerie commise en décembre 2012 dans l’école primaire de Newton, l’Amérique semblait prête à revoir sa législation...
Huit ans après la loi interdisant le racoIage, les rues françaises sont de nouveau occupées par de nouvelles escIaves...
Un ancien membre de l’Ordre du temple solaire témoigne. Il a échappé à la tuerie de Salvan, en Valais....
