Documentaire



Que se passe-t-il à la poste ? Depuis de nombreuses années, l’entreprise est engagée dans une gigantesque modernisation pour s’adapter à la concurrence et à la chute du volume de courrier. La fermeture de bureaux, la transformation du métier de facteur sont les changements les plus visibles pour les usagers devenus des “clients”. Mais en interne, ce que la direction appelle la “réorg” (réorganisation) semble être très mal vécue par certains salariés.

Dans cette longue enquête pour Envoyé Spécial, Pedro Brito da Fonseca de Premières Lignes a recueilli les témoignages inédits de facteurs, cadres et dirigeants : ils dénoncent une impitoyable pression du résultat, des objectifs fixés par un mystérieux algorithme, un management parfois autoritaire, des restructurations permanentes dans les centres de tri et les services. Selon ces témoins, en deux ans, près de cinquante salariés se seraient suicidés à cause de ces conditions de travail.

Documentaire réalisé par Pedro Brito da Fonseca