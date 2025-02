Documentaire

Le lac Victoria est le plus grand lac d’Afrique, à cheval sur le Kenya et la Tanzanie. Au Kenya, les Luo étaient à l’origine des pasteurs. Ils se sont sédentarisés et sont devenus agriculteurs et surtout pêcheurs. Leur poisson préféré est le tilapia, qu’ils attrapent à bord d’une espèce de boutre, a été introduit dans le lac par les Indiens.