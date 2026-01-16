Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Quand les urgences ne répondent plus ! Ce sont des drames évitables qui détruisent des familles et alimentent régulièrement la polémique : des patients morts aux...

Documentaire Venezuela : les bastions de Maduro face à Trump Après l’attaque contre le Venezuela, l’enlèvement de son président, Nicolás Maduro, par l’armée américaine et son inculpation pour « narcoterrorisme »,...

Documentaire Ces familles qui jouent au loto de la dernière chance Plus de 10 000 lotos organisés partout en France chaque année. En période de crise, ils attirent un nouveau...

Documentaire Des anciens rois indiens qui se reconvertissent : les Maharajas C’est la plus prestigieuse école du pays. Calqué sur le modèle des pensionnats anglais, en Inde, le « Mayo...

Documentaire Ces Français qui n’arrivent plus à joindre les 2 bouts Avec l’inflation, le nombre d’inscrits aux Restos du Cœur n’a jamais été aussi élevé : 1,3 million de foyers,...

Documentaire Syrie : rentrer pour reconstruire le pays Un an après la chute du régime Assad, la Syrie peine à négocier son nouveau départ. De nombreux Syriens...

Documentaire Le zéro déchet à Dunkerque Charlotte Dekoker vous propose une balade autour du développement durable dans la Ville de Dunkerque !

Documentaire Ils aident des jeunes à partir à l’étranger Jeunes à travers le monde, une association tremplin pour une nouvelle vie

Documentaire Géorgie – Le port de tous les enjeux L’arrêt de la construction d’un port d’envergure en Géorgie témoigne des tensions qui animent le petit pays caucasien. Entre...

Documentaire Les Antilles en grève ! Les Antilles françaises s’embrasent. 45 jours de grève en Guadeloupe et près d’un mois en Martinique. La colère du...

Documentaire Papouasie, l’expédition extrême – A l’assaut du fleuve Baliem Steve Backshall emmène le téléspectateur sur le territoire indonésien de Papouasie Nouvelle Guinée, au Nord de l’Australie, pour une...

Documentaire Les « vendeuses d’élite » de l’automobile D’après une étude d’un fabricant français, les femmes vendent en moyenne deux fois plus de voitures que les hommes....

Documentaire France : Calais, porte de l’exode Alex, un Iranien de 41 ans, fixe les côtes anglaises : en face, la terre promise. Quelques plages plus...

Documentaire Russie : touche pas à mon tsar Papillon vous emmène en Russie où un film sur le Tsar Nicolas II enflamme les esprits. Sur la pellicule...

Documentaire Fêtes, opium et aventures (2/2) En quelques années, Vang Vieng est devenu la destination phare de tous les jeunes touristes occidentaux qui voyagent en...

Documentaire Merah, Toulouse toujours traumatisée En mars 2012, Mohamed Merah voulait « mettre la France à genoux ». Le 11 mars prochain, la France commémorera la...

Documentaire Kurdistan : sur la route de Kirkouk Ce documentaire poignant nous emmène dans un voyage à travers le Kurdistan, en se concentrant sur la ville stratégique...

Documentaire Australie : le pays de la chance ? Parce qu’elle se trouve aux antipodes, de l’autre côté du globe, l’Australie fait rarement la Une de nos journaux....

Documentaire Les rats dans la ville de Paris Dans certains quartiers de nos villes, dès que la nuit tombe, les rues grouillent de rats. Des bestioles qui...