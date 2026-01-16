Ce sont des drames évitables qui détruisent des familles et alimentent régulièrement la polémique : des patients morts aux...
Après l’attaque contre le Venezuela, l’enlèvement de son président, Nicolás Maduro, par l’armée américaine et son inculpation pour « narcoterrorisme »,...
Plus de 10 000 lotos organisés partout en France chaque année. En période de crise, ils attirent un nouveau...
C’est la plus prestigieuse école du pays. Calqué sur le modèle des pensionnats anglais, en Inde, le « Mayo...
Avec l’inflation, le nombre d’inscrits aux Restos du Cœur n’a jamais été aussi élevé : 1,3 million de foyers,...
Un an après la chute du régime Assad, la Syrie peine à négocier son nouveau départ. De nombreux Syriens...
Charlotte Dekoker vous propose une balade autour du développement durable dans la Ville de Dunkerque !
Jeunes à travers le monde, une association tremplin pour une nouvelle vie
L’arrêt de la construction d’un port d’envergure en Géorgie témoigne des tensions qui animent le petit pays caucasien. Entre...
Les Antilles françaises s’embrasent. 45 jours de grève en Guadeloupe et près d’un mois en Martinique. La colère du...
Steve Backshall emmène le téléspectateur sur le territoire indonésien de Papouasie Nouvelle Guinée, au Nord de l’Australie, pour une...
D’après une étude d’un fabricant français, les femmes vendent en moyenne deux fois plus de voitures que les hommes....
Alex, un Iranien de 41 ans, fixe les côtes anglaises : en face, la terre promise. Quelques plages plus...
Papillon vous emmène en Russie où un film sur le Tsar Nicolas II enflamme les esprits. Sur la pellicule...
En quelques années, Vang Vieng est devenu la destination phare de tous les jeunes touristes occidentaux qui voyagent en...
En mars 2012, Mohamed Merah voulait « mettre la France à genoux ». Le 11 mars prochain, la France commémorera la...
Ce documentaire poignant nous emmène dans un voyage à travers le Kurdistan, en se concentrant sur la ville stratégique...
Parce qu’elle se trouve aux antipodes, de l’autre côté du globe, l’Australie fait rarement la Une de nos journaux....
Dans certains quartiers de nos villes, dès que la nuit tombe, les rues grouillent de rats. Des bestioles qui...
Reporters de l’ombre, un documentaire inédit, suit un groupe de journalistes déterminés à exposer au monde le coût de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site