Documentaire

Ensemble, ils ont créé une très grande famille recomposée.D’un côté, il y a Patrice, 43 ans, agent commercial et ses 3 filles d’un premier mariage : Lorène 18 ans, Mélanie 15 ans et Rachel 10 ans. De l’autre côté, Nathalie, commerciale aussi, 34 ans vit avec ses deux fils d’un premier mariage : Mike 15 ans et Dorian 13 ans. Son petit dernier, Axel, 6 ans issue d’une seconde union, vie lui, chez son papa. Le seul moment où toute la famille est enfin réunie c’est pendant les vacances scolaires. Et dans cette famille les retrouvailles sont toujours chaleureuses.