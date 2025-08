Documentaire

Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif qui permet à n’importe qui de soutenir un artiste, un spectacle ou encore un projet d’entreprise. Aujourd’hui, cette tendance va plus : les clients sont carrément invités à imaginer les produits qu’ils souhaitent acheter en magasin. Cela s’appelle le commerce collaboratif ou encore la co-création et de plus en plus d’entreprises s’y mettent dans le domaine du sport, des jouets ou de la grande consommation. Vous avez des idées ? A vous de jouer !Réalisateur : Dorian Chotard