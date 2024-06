Documentaire



Que se passe-t-il dans les transports ? Depuis 48 heures, aéroports fermés, mouvements de grève exceptionnels chez les contrôleurs aériens et ce jeudi à la SNCF. Nous avons enquêté sur le réseau ferroviaire le plus dense du monde : le RER. Plus de 3 millions de personnes l’empruntent chaque jour : rames bondées, retards inexpliqués, incidents à répétition… Enquête sur des lignes à bout de souffle. Un documentaire d’Aude Rouaux.