A Moret-sur-Loing, en bordure de la forêt de Fontainebleau, quatre bâtiments sont classés aux monuments historiques comme le château communal et le lavoir. Ces atouts séduisent les investisseurs chinois prêts à tout pour acquérir une partie du patrimoine.
Si le maire du village est déterminé à remplir les caisses de la municipalité, sa décision ne plaît pas à certains villageois.
Réalisé par : Jean-Pascal Hattu