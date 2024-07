Documentaire

Vivant dans une décharge à ciel ouvert dans la banlieue du Caire, les chiffonniers collectent, trient et recyclent les ordures de la capitale. Ce travail routinier leur permet de vivre. Au sein du bidonville d’Ezbet‐el‐Nakhl, le spectateur est invité à suivre le quotidien de trois chiffonniers. Ramadan récupère les déchets, Hajj Kamal les trie et Waheed Tadros les recycle. Ces deux derniers font ainsi vivre leur famille décemment malgré les conditions difficiles du quartier. Outre le travail, ils prêtent une importance particulière à leur foi. Waheed est copte et Hajj Kamal est musulman. Tous deux rythment ainsi leurs journées entre le travail, la vie de famille et la prière.