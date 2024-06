Documentaire

De plus en plus de citadins s’installent à la campagne. Un engouement qui touche aussi de nombreux artistes, certains revenant dans le village qui les a vus grandir. Là tout n’est-il que calme, nature et espace à profusion ? Est-on vraiment plus heureux à la campagne ?

Une fois leurs études achevées, Albert Münzberg et Pablo Himmelspach sont revenus dans leur village de Poméranie occidentale. Une localité que les jeunes tentent plutôt de fuir dès qu’ils le peuvent. Les deux rappeurs de 26 ans réunis au sein du duo Hinterlandgang ne l’entendent pas ainsi. Le tandem investit des arrêts de bus délaissés pour faire du hip-hop, oscillant entre la désolation et les espoirs que leur inspire ce coin perdu de l’ex-RDA. Qu’est-ce qui les retient sur ces terres ?

L’écrivaine slovène Nataša Kramberger avait à peine plus de 30 ans quand elle est retournée dans son village natal pour y reprendre la ferme de sa mère. Les préjugés des agriculteurs établis depuis des générations, le rude travail physique auquel elle n’était pas habituée, les effets inattendus du changement climatique constituent désormais son quotidien. Et sont autant de sujets qui alimentent ses livres. Elle a pourtant conservé un pied-à-terre à Berlin. Un paradoxe ?

Le photographe Daniel Etter fait lui aussi la navette entre deux mondes. Une petite finca en Catalogne lui a permis de réaliser son rêve de campagne. C’est là que le lauréat du prix Pulitzer se ressource après avoir arpenté les régions en guerre ou en crise du vaste monde. Mais les vagues de sécheresse à répétition l’inquiètent.

L’Engadine est au cœur des travaux de Flurina Badel et Jérémie Sarbach, un couple d’artistes suisses installé dans un village idyllique – lequel a bien changé, dominé désormais par les résidences secondaires et autres hébergements de luxe inoccupés la plus grande partie de l’année. Flurina Badel décrit dans son premier roman les funestes conséquences de cette évolution pour les habitants du cru.

