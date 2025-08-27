Au Venezuela, clairement, la police ferme les yeux. Il y a 10 ans, ce pays d’Amérique du Sud était...
L’an passé, un nombre record de demandeurs d’asile est arrivé au Canada. Mais après avoir souvent fui les dangers...
Les cinq cents habitants restés sur place survivent grâce aux dons et aux bénévoles qui les distribuent. Le village a pourtant...
Pour les Occidentaux, Cuba est un coin de paradis au cœur de la Caraïbe. L’envers du décor est nettement...
Pour pallier la pénurie de soignants, l’hôpital français a recruté quelque 23000 médecins étrangers, parmi lesquels bon nombre de Tunisiens. Le pays du jasmin voit désormais...
La culture du pavot est une vieille tradition en République tchèque. Avec 80 % de sa production destinée à...
L’Ukraine est un pays de trains, le sixième réseau de voyageurs au monde. Le train convoie les voyageurs, les...
Ces jeunes inuits luttent pour garder un peu d’espoir
Pour faire une paire, il ne suffit pas d’être deux. Il faut aussi une cadence, un langage, une logique...
C’est une petite ville animée du nord du Ghana, au bord du lac Volta. Les patrons de pêche y...
Avec ses immeubles délirants, ses fêtes somptueuses et sa piste de ski dans le désert, Dubaï était devenue la...
La Syrie ne fait plus les gros titres. Car l’opinion publique se focalise aujourd’hui sur la pandémie de Covid-19....
Qu’ils fabriquent des vêtements de ski, imaginent des chorégraphies, tournent des films épiques, conçoivent des sites internet, glissent sur...
L’Effet Papillon a tourné dans quatre pays, parmi les plus mal classés de la planète en termes de démocratie...
Le soufre est utilisé pour la fabrication des allumettes, du savon et des engrais. Egalement employé pour blanchir le...
Voici un excellent documentaire sur Haiti. Un an après le séisme en Haïti, la perle des Antilles parviendra-t-elle à...
Les retraités de Sears Canada ont perdu une partie de leurs prestations de retraite. Pendant des années les dirigeants...
65 000 mineurs sont détenus aux États-Unis. Dès l’âge de 9 ans, un enfant peut être arrêté et jeté...
Lorsque aimer la nature se conjugue avec habiter en ville, il arrive que des citadins profitent du moindre espace...
Depuis cinq ans, dans le sud de la France, les déchets du BTP fleurissent en pleine nature. Des gravats,...
