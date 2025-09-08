Esmat était l’une des premières femmes chauffeur de taxi en Iran. Seules différences avec ses homologues masculins, elle ne...
Derrière la mafia calabraise, des femmes de l’ombre. Elles portent les messages, protègent les fugitifs, encaissent l’argent sale… mais...
Comment nous participons au financement la dictature coréenne ?
Mélanie, son conjoint et leurs 4 enfants craignent de se retrouver à la rue. Ils doivent quitter leur maison...
Ici, le don d’ovocytes est rémunéré
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...
Ici, les blancs se sentent menacés par les quartier pauvres
Le socialisme, le pire ennemi des grosses fortunes; c’est Jacques qui le dit
Depuis les années 50, le Nigeria exploite le pétrole qui gît dans son sous-sol. Mais malgré les trente milliards...
Les Nuer sont en guerre. Ce peuple du Nil qui a survécu à l’Empire ottoman, aux colons anglais et...
C’est une guerre qui est entrée dans une phase critique : les taxis français disent aujourd’hui se battre pour...
Étalant ses 1,3 millions de kilomètres carrés à l’ouest de l’Amérique du Sud, le Pérou bénéficie d’une exceptionnelle diversité...
Pâte à tartiner, bonbons, tablettes de chocolat… Biscochoc existe depuis 30 ans. L’entreprise a accepté de nous ouvrir ses...
Face à la guerre en Syrie, les familles Al Jot et Al Nassar décident de fuir leur pays en...
Deux ans après l’éruption du volcan Tajogaite, la vie à La Palma reprend peu à peu son cours. Cependant, le...
Les mygales géantes qui peuplent les forêts équatoriales vénézuéliennes ont une importance particulière aux yeux des Piaroa. Pendant la...
Pour la première fois dans l’histoire de la Thaïlande, la monarchie est publiquement critiquée et désavouée. A travers elle,...
Ce chef de ce restaurant offre un menu de fêtes aux plus précaires.
C’est à Rafah que s’étaient réfugiés une grande majorité de Gazaouis, déplacés par la guerre que mène l’Etat hébreu...
Au fin fond du Sahara, les derniers bergers du désert, les Touaregs, ont permis à François Mazure de partager...
