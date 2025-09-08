Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Iran : pour l’amour de la conduite Esmat était l’une des premières femmes chauffeur de taxi en Iran. Seules différences avec ses homologues masculins, elle ne...

Documentaire Mafia : les femmes de la ’Ndrangheta Derrière la mafia calabraise, des femmes de l’ombre. Elles portent les messages, protègent les fugitifs, encaissent l’argent sale… mais...

Documentaire Elle risque d’être à la rue avec son conjoint et ses enfants Mélanie, son conjoint et leurs 4 enfants craignent de se retrouver à la rue. Ils doivent quitter leur maison...

Documentaire Rumeurs, fake news : comment se propagent-elles ? « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… » Ce documentaire cherche à comprendre et à décortiquer le phénomène de...

Documentaire L’insécurité règne à Cape Town Ici, les blancs se sentent menacés par les quartier pauvres

Documentaire La malédiction du pétrole Depuis les années 50, le Nigeria exploite le pétrole qui gît dans son sous-sol. Mais malgré les trente milliards...

Documentaire Soudan du Sud, La guerre, la faim, les rebelle Les Nuer sont en guerre. Ce peuple du Nil qui a survécu à l’Empire ottoman, aux colons anglais et...

Documentaire Débordements, violences… La guerre fait rage entre Taxis et VTC C’est une guerre qui est entrée dans une phase critique : les taxis français disent aujourd’hui se battre pour...

Documentaire Les routes mythiques – La route Incas Étalant ses 1,3 millions de kilomètres carrés à l’ouest de l’Amérique du Sud, le Pérou bénéficie d’une exceptionnelle diversité...

Documentaire Les coulisses – Biscochoc (2/2) Pâte à tartiner, bonbons, tablettes de chocolat… Biscochoc existe depuis 30 ans. L’entreprise a accepté de nous ouvrir ses...

Documentaire Hayatuna Face à la guerre en Syrie, les familles Al Jot et Al Nassar décident de fuir leur pays en...

Documentaire La Palma tente de renaître de ses cendres Deux ans après l’éruption du volcan Tajogaite, la vie à La Palma reprend peu à peu son cours. Cependant, le...

Documentaire Venezuela, chasseurs de mygales Les mygales géantes qui peuplent les forêts équatoriales vénézuéliennes ont une importance particulière aux yeux des Piaroa. Pendant la...

Documentaire Thaïlande : manifester à Bangkok Pour la première fois dans l’histoire de la Thaïlande, la monarchie est publiquement critiquée et désavouée. A travers elle,...

Documentaire Un Noël pour les plus démunis Ce chef de ce restaurant offre un menu de fêtes aux plus précaires.

Documentaire Rafah, une frontière stratégique C’est à Rafah que s’étaient réfugiés une grande majorité de Gazaouis, déplacés par la guerre que mène l’Etat hébreu...