Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Gansukh, Chaman Mongol, transmet sa sagesse au jeune Chinbayar Après avoir traversé les vastes steppes et le désert, où les mines ont chassé les éleveurs nomades, Chinbayar, le...

Conférence Chypre : une réconciliation est-elle possible ? Cela fait 42 ans que la petite île de Chypre porte la division en son sein. D’un côté la...

Documentaire Les forçats de l’agriculture suisse Dans le domaine de l’agriculture, tous les types de cultures ne sont pas mécanisables et nécessitent d’engager de la...

Documentaire Greta, l’icône du climat À 16 ans, elle s’invite dans les plus grands sommets, aux côtés des dirigeants du monde entier. Portrait de...

Documentaire Harcèlement scolaire : ils ont tenté de la brûler vive Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....

Documentaire La discrimination peut-elle être positive ? Pour rétablir l’égalité des chances et favoriser la diversité en entreprise, un employeur aurait-il intérêt à trancher en faveur...

Documentaire Du chocolat, équitable et durable Les fêtes de fin d’année sont inconcevables sans le chocolat et son ingrédient essentiel, la fève de cacao. Mais...

Documentaire Syrie-Irak – Sur le front kurde Grand docu de Romeo Langlois, un des rares journalistes à avoir suivi ceux qui combattent aujourd’hui en première ligne...

Documentaire Delta du Niger, la malédiction de l’or noir Cette région pourrait être un paradis, mais elle est devenue un enfer. Au delta du Niger, une zone exploitée...

Documentaire Hikikomoris : Les reclus volontaires Au Japon frappé par une étrange épidémie : les « Hikikomori », reclus volontaires en VF. On estime à près d’1...

Documentaire Inde : vivre sous 50 degrés En 2024, l’Inde a connu la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée dans son histoire. Le thermomètre s’est...

Documentaire Scandale dans les Ehpad : où en est-on aujourd’hui ? Tourné pendant un an, et particulièrement après les annonces du nouveau directeur d’Orpea Laurent Guyot qui martelait à l’envi...

Documentaire Roms, gens du voyage : pourquoi tant de haine ? (2/2) Les Roms seraient actuellement moins de 20 000 en France. Pourtant, cela fait des mois qu’ils défraient la chronique....

Documentaire Le plan chinois pour l’Éthiopie En Éthiopie, des entreprises chinoises bâtissent d’immenses parcs industriels où des résidents locaux travaillent pour un salaire de misère....

Documentaire Sous l’œil de Pékin À travers le destin d’irréductibles défenseurs des droits humains, portrait d’une Chine dont le pouvoir étouffant s’adosse aux technologies...

Documentaire 2015 : l’agenda des cataclysmes L’année 2015 a connu plusieurs catastrophes naturelles exceptionnelles, entre cyclones, canicules, tremblements de terre et éruptions volcaniques. Des phénomènes...