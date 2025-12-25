Sur l’île Maurice, de grandes marques internationales de textiles ont délocalisé leurs usines. Les conditions de vie et de travail des ouvriers sont déplorables.
Un documentaire de Julien Négui
Après avoir traversé les vastes steppes et le désert, où les mines ont chassé les éleveurs nomades, Chinbayar, le...
Dans leur vie de tous les jours, à la maison, pour faire leurs courses, au travail ou encore en...
Cela fait 42 ans que la petite île de Chypre porte la division en son sein. D’un côté la...
Dans le domaine de l’agriculture, tous les types de cultures ne sont pas mécanisables et nécessitent d’engager de la...
Un million d’armes aujourd’hui en circulation au Brésil. Un chiffre multiplié par 7 depuis l’élection en 2018 de Jair...
Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
À 16 ans, elle s’invite dans les plus grands sommets, aux côtés des dirigeants du monde entier. Portrait de...
Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....
Pour rétablir l’égalité des chances et favoriser la diversité en entreprise, un employeur aurait-il intérêt à trancher en faveur...
Les fêtes de fin d’année sont inconcevables sans le chocolat et son ingrédient essentiel, la fève de cacao. Mais...
Grand docu de Romeo Langlois, un des rares journalistes à avoir suivi ceux qui combattent aujourd’hui en première ligne...
Cette région pourrait être un paradis, mais elle est devenue un enfer. Au delta du Niger, une zone exploitée...
Au Japon frappé par une étrange épidémie : les « Hikikomori », reclus volontaires en VF. On estime à près d’1...
En 2024, l’Inde a connu la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée dans son histoire. Le thermomètre s’est...
Tourné pendant un an, et particulièrement après les annonces du nouveau directeur d’Orpea Laurent Guyot qui martelait à l’envi...
Les Roms seraient actuellement moins de 20 000 en France. Pourtant, cela fait des mois qu’ils défraient la chronique....
En Éthiopie, des entreprises chinoises bâtissent d’immenses parcs industriels où des résidents locaux travaillent pour un salaire de misère....
À travers le destin d’irréductibles défenseurs des droits humains, portrait d’une Chine dont le pouvoir étouffant s’adosse aux technologies...
L’année 2015 a connu plusieurs catastrophes naturelles exceptionnelles, entre cyclones, canicules, tremblements de terre et éruptions volcaniques. Des phénomènes...
Un téléachat 2.0 avec ses vendeurs superstars : une lame de fond qui révolutionne la consommation en Chine. Pendant...
